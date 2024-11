36 anni e oltre 400 presenze tra i professionisti, ma la passione di Antonino Barillà non si è ancora esaurita. Il centrocampista di Reggio Calabria è tornato a casa sua un anno fa per riportare la Reggina nel calcio che conta. Dopo un primo anno terminato con la sconfitta ai play-off contro il Siracusa, il numero 17 amaranto vuole immediatamente riscattarsi e raggiungere l’obiettivo promozione.

Al termine dell’allenamento congiunto con la Palmese, terminato 5-0 per la sua Reggina, si è presentato davanti ai tifosi in questo modo: «L’anno scorso eravamo partiti in ritardo ma abbiamo onorato la maglia fino all’ultimo. Ora sappiamo quali sono i nostri obiettivi e cercheremo di raggiungerli il prima possibile. Non dico quello che vogliamo fare, spero di poterlo fare a fine anno».