Piazza un altro colpo di mercato la Reggina: Mati Lund Nielsen vestirà amaranto per i prossimi 2 anni. A comunicarlo è il presidente Gallo tramite un comunicato ufficiale della propria società: «Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive del calciatore Matti Lund Nielsen. Il centrocampista si trasferisce in amaranto fino al 30 giugno 2021».



Il danese, classe ‘88, lo scorso anno ha collezionato 4 reti e svariati assist nella straordinaria Europa League della sua ex-squadra, la norvegese Sarpsborg 08, nella quale ha militato negli ultimi 3 anni collezionando 104 presenze.

Nielsen è il secondo regalo di Taibi ai tifosi amaranto dopo Sarao. Dopo 21 giornate ed ancora l’attivo di 0 sconfitte in stagione (nessuno come i reggini in Europa tra le top 5 leghe d’Europa) il presidente Gallo continuare a far sognare i tifosi, e intanto a costruire la giusta base per un’eventuale promozione.