Uno dei prodotti migliori della cantera amaranto spicca il volo verso Torino, sponda bianconera

REGGIO CALABRIA - La Reggina si avvicina a grandi falcate verso la prima partita ufficiale in programma domenica al Granillo contro la Casertana e valevole per il primo turno della Coppa Italia-Tim Cup. Nelle ultime ore gli amaranto hanno praticamente definito altri due colpi in entrata. Ufficiale l’ingaggio di Simone Masini, prelevato dal Mantova con un contratto biennale su esplicita richiesta di Ciccio Cozza. Non è più un’indiscrezione l’arrivo del terzino sinistro Vasilios Karagounis, classe ’94, 12 presenze con l’Aris Salonicco nell’ultima stagione. Per il greco si tratta della seconda esperienza in Italia dopo la parentesi a Udine. Per due che vengono, un altro che va via. Ha infatti salutato il Sant’Agata uno dei migliori prodotti amaranto Marco Camilleri, centrocampista e punto di forza della Nazionale Under 17. Il giocatore spicca il volo verso Torino, sponda Juventus, ripercorrendo la strada del fratello maggiore che in maglia bianconera però non ha avuto fortuna e successo.