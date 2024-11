Il giocatore amaranto, in uscita da tempo, interessa al Pontedera e al Poggibonsi

REGGIO CALABRIA - La Reggina potrebbe presto perdere un altro tasselo. Con le valige in mano l'esterno sinistro, classe '92, Filadelfio Carroccio. L'ex Pisa interessa a Pontedera e Poggibonsi (in caso di ripescaggio in Lega Pro).