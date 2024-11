Il centrocampista ex Ternana ha scontato la lunga squalifica e contro i rossazzurri torna disponibile. Un’arma in più per Agenore Maurizi che, tuttavia, potrebbe farlo entrare solo a partita in corso

Non è un derby ma è come se lo fosse. Lo è stato per tanti anni in serie A. La straregionale del Sud tra Reggina e Catania ha sempre un fascino particolare. Anche in Serie C. Al “Granillo” è attesa frenetica. Sabato alle 20:30 andrà in scena il match di cartello dell’undicesima giornata di terza serie. Di fronte due squadre costruite per due campionati diversi. Una Reggina che punta ai play off ed un Catania che invece il campionato vuole vincerlo. Reduce da un filotto di vittorie da record, la sconfitta della settimana scorsa con la Sicula Leonzio ha, se vogliamo, reso gli etnei ancora più arrabbiati.

Reggina-Catania: ritorna Lorenzo Di Livio

Per frenare la prepotenza “rossazzurra” mister Agenore Maurizi potrà disporre di un’arma nuova di zecca: Lorenzo Di Livio. L’ex centrocampista della Ternana, di proprietà della Roma, ha scontato i 5 mesi di squalifica. Contro il Catania torna arruolabile

Lorenzo Di Livio, positivo al Thc metabolica Dl”

Lorenzo Di Livio, figlio dell'ex ala della Juventus e della Nazionale, Angelo Di Livio, era risultato positivo per "Thc metabolita Dl", a un controllo, dopo la partita del campionato di serie B, Vicenza-Ternana. Il giocatore era stato sospeso in via cautelare dalla I Sezione del Tribunale nazionale antidoping, che nel luglio scorso lo aveva squalificato per cinque mesi condannandolo anche al pagamento delle spese del procedimento.

!banner!

Reggina-Catania, c’è Di Livio: ma in quale ruolo?

Difficile vedere il centrocampista classe '97 in campo dal primo minuto contro il Catania. Probabile un suo impiego a partita in corso qualora ad Agenore Maurizi servisse un po’ più di fantasia lì in mezzo. Ma in quale ruolo? La sua naturale posizione è dietro le punte. Tassello del campo che ad oggi imporrebbe un cambio con Tulissi o un tandem di “fantasia” insieme al talento scuola Atalanta. Condizione che costringerebbe, però, Maurizi a rinunciare ad uno tra Mezavilla e Porcino con De Francesco spostato sull’esterno. Un “problema” di abbondanza tutto sommato non proprio negativo.