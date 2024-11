Una cessione che da respiro alle casse societarie amaranto, quasi al collasso. Nelle prossime ore altri giocatori dovrebbero lasciare il club dello Stretto

REGGIO CALABRIA - L'Udinese ha definito con la Reggina l'acquisizione del baby polacco Pawel Bochniewicz, difensore classe '96, nelle ultime tre stagioni in maglia amaranto. Per lui anche 11 presenze in serie cadetta. Operazione evidenziata da una nota della Lega Calcio.