Gli amaranto vincono e restano in scia del Siracusa, che batte 3-1 la Scafatese e conferma il +4. Settimana prossima decisiva in virtù del turno di riposo per gli aretusei

Circa 300 tifosi amaranto, arrivati dalla Calabria, possono finalmente esultare: la Reggina ha messo in campo cuore, carattere e determinazione, conquistando tre punti pesantissimi su un campo tutt’altro che agevole. A Pompei termina 1-2 con Capomaggio e Grillo protagonisti di un successo che tiene vivo il sogno. Il Siracusa vince e la classifica rimane invariata. Mister Trocini e i suoi ragazzi lo sanno bene: ogni giornata può essere quella decisiva. Ed è con questa consapevolezza che la squadra continua a lottare, con orgoglio e ambizione, verso quell’obiettivo che tutta Reggio Calabria continua a sperare di vedere realizzato.

La cronaca del match: i primi 45’

Parte forte la Reggina, che fin dai primi minuti impone ritmo e gioco. Al 25’ Urso sfiora il gol con una punizione perfetta che si stampa sulla traversa. Sulla prosecuzione dell’azione, da una lunga rimessa di Cham, De Felice colpisce il palo a portiere battuto.

Un minuto dopo, ancora da una rimessa di Cham, Ragusa si coordina al volo in area ma manda fuori di poco. Al 31’ arriva il meritato vantaggio: corner di Ragusa, traiettoria tesa e precisa, Capomaggio svetta di testa e firma l’1-0.

Al 37’ ennesima rimessa di Cham a creare pericolo, la difesa respinge ma Girasole è il più lesto ad arrivare sul pallone e insacca. L’arbitro, però, annulla per fuorigioco.

Al 40’ altra occasione clamorosa: ancora angolo di Ragusa, stessa giocata del gol, ma stavolta Girasole, da posizione favorevolissima, spedisce di testa sopra la traversa.

Il secondo tempo

Al 9’ il Pompei pareggia: ripartenza veloce, Puntoriere serve un gran pallone a De Luca che di testa batte Lagonigro per l’1-1. Al 17’ la Reggina risponde: solita rimessa lunga di Cham, palla per Renelus che calcia a botta sicura, ma l’estremo difensore campano si supera e respinge.

Al 32’ ancora un brivido per gli amaranto: Tompte si invola in contropiede, ma la difesa ospite si rifugia in angolo. Al 40’ sugli sviluppi di una punizione di Dall’Oglio, la palla viene rimessa in mezzo da Girasole, ma Grillo da ottima posizione manda alto.

Due minuti più tardi, al 42’, l’episodio che decide il match: il portiere del Pompei commette un errore in fase di rinvio, ne approfitta Grillo che con freddezza deposita in rete il gol del definitivo 2-1 amaranto.



Il tabellino

Pompei (3-5-2): D’Agostino; Guerra, Russo, Megna; Bittante (23’ Rosati), Sepe (30’ Tompte), De Vietro, Vitale, Bocchetti; Puntoriere, Leveh (De Luca dall’intervallo).

A disposizione: Allocca, Cinque, Rosati, Agnelli, Aurino, Balzano, Ruocco, Tompte, De Luca.

All.: Esposito

Reggina (4-3-3): Lagonigro; Vesprini, Capomaggio (38’ Curiale), Girasole, Cham; Barillà, Urso (33’ Dall’Oglio), Porcino (33’ Laaribi); De Felice (17’ Grillo), Barranco, Ragusa (17’ Renelus).

A disposizione: Lazar, Dall’Oglio, Laaribi, Forciniti, Curiale, Ndoye, Grillo, Ingegneri, Renelus.

All.: Trocini

Arbitro: Mario Leone di Avezzano

Assistenti: Domenico Colonna di Vasto, Silvia Scipione di Firenze

Marcatori: 31’ Capomaggio (REG), 54’ De Luca (POM), 87’ Grillo (REG)

Ammoniti: Guerra (POM), Cham (REG), Sepe (POM), Vesprini (REG), Puntoriere (REG)