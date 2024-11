La squadra amaranto sfida gli azzurro-stellati in trasferta ed il trainer calabrese potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara contro la Casertana. Dentro Viola fuori Masini?

REGGIO CALABRIA – Reggina in viaggio verso Pagani, dove domani scenderà in campo contro la Paganese. Gli amaranto proveranno a violare il “Marcello Torre” Non proprio una passeggiata stando alle statistiche. Gli azzurro-stellati non perdono davanti al proprio pubblico dal lontano marzo scorso. Per farlo mister Cicco Cozza potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’esordio contro la Casertana. Nel finto 4-3-3 potrebbe trovare spazio Alessio Viola dal primo minuto a discapito di Simone Masini. Intccabili Di Michele ed Insigne. (ab)