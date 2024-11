Restano da chiarire gli aspetti societari. Superati i problemi legati all'iscrizione in Lega Pro, la panchina amaranto verrà affidata all'ex tecnico del Catanzaro

REGGIO CALABRIA - Salgono le quotazioni di Ciccio Cozza come nuovo mister della Reggina. Nelle scorse ore circolava la voce che la guida tecnica potesse essere assunta dall'ex centrocampista amaranto Mozart, ma l'idea non è percorribile in quanto il brasiliano non è abilitato a quel tipo di ruolo non essendo in possesso di alcun patentino Uefa.