La Reggina è stata deferita per il noto mancato versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef dello scorso 16 febbraio. Come aveva spiegato anche Luca Gallo in conferenza stampa, era solo questione di tempo prima che il procedimento della Procura Federale divenisse ufficiale.

Diventa praticamente certa la penalizzazione di due punti per il club dello Stretto che, ovviamente, potrà presentare ricorso.

Ecco il dispositivo

«Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: