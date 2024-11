La Reggina ripartirà domani. Gli amaranto torneranno martedì al Sant’Agata per preparare la sfida contro l’Alessandria, ieri sconfitta al Moccagatta dal Cittadella. Quella contro i grigi è la classica sfida con zero margine d’errore, dove l’unico risultato realmente importante è la vittoria. La settimana, dunque, che precederà il confronto del Granillo, in programma domenica alle ore 20:30, sarà delicatissima, la più delicata della stagione fin qui. Come ha spiegato Aglietti dopo Lecce, tutti sono sotto esame e un errore, contro la squadra di Longo, potrebbe non essere più perdonato.

Nel posticipo che opporrà gli amaranto ai piemontesi mancheranno sicuramente Thiago Cionek e Perparim Hetemaj, che saranno squalificati dopo la quinta ammonizione della propria stagione rimediata a Lecce. Toccherà a Nicolò Bianchi e Dimitrios Stavropoulos sostituirli.

Accesso al Granillo col Super Green pass

Nel frattempo, il club ha comunicato che a partire dalla partita con l’Alessandria per accedere al Granillo sarà necessario il Super Green Pass. Per i tifosi che hanno aderito alla campagna del mini-abbonamento, ci sarà il 50% di sconto su ulteriori tagliandi relativi al match di domenica.