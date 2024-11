Un pugno di novità. È stata una giornata importante, l'ennesima, quella di oggi per la Reggina. I calciatori hanno chiuso il ciclo di visite mediche che li hanno tenuti impegnati in questi due giorni.

Inzaghi torna a Reggio Calabria

Da domani, in un Sant'Agata impregnato di un'atmosfera surreale, partiranno gli allenamenti, con una piccola novità: torna Pippo Inzaghi. L'allenatore amaranto, assente com'è logico che fosse in questa primissima fase, sarà presente per la ripresa dei lavori. Saranno lui e il suo staff a dirigere gli allenamenti, nella speranza che la preparazione che partirà non sia fine a sè stessa. Non tornerà in Italia Federico Santander: lui sì, ha rescisso il contratto ricchissimo che lo legava alla Reggina ed è libero di restare in patria col Guaranì.

Pioggia di richieste

Nel frattempo, si è arricchito di un nuovo interessante capitolo l'infinito libro estivo della querelle iscrizioni. Il Consiglio Federale in programma originariamente per il 28 è stato anticipato al 24 luglio. Tuttavia non sarà in quella data che si deciderà l'organico della prossima Serie B: la Figc si limiterà a definire la graduatoria per i ripescaggi.

Una lista lunga, dal momento che, fra riammissione e ripescaggio, hanno presentato richiesta Brescia, Perugia, Spal, Benevento e Foggia. Cinque club in cerca d'autore, verrebbe da dire, sette aggiungendo il Lecco e, appunto, la Reggina. Cose all'italiana, insomma: niente di nuovo.

Tifosi in movimento

Chi si muove, poi, sono anche i tifosi. La Curva Sud ha annunciato una nuova riunione: sempre domani, giovedì, il tifo organizzato si ritroverà alle 21 a Piazza delle Pace. Da capire cosa si avrà intenzione di fare, dal momento che al momento la Reggina è peraltro blindata dentro al Sant'Agata. Da sola, senza neanche una vera e propria ragione se non quella di celare chissà cosa.