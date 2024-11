Ve lo diciamo da un po’: la Reggina aveva urgenza di chiudere una mezzala di spessore e un attaccante centrale. Taibi sembra essere riuscito a concretizzare entrambe le operazioni: ci sono gli accordi con Zan Majer del Lecce e, come raccontato ieri, Federico Santander (foto a sinistra), svincolato dopo l'esperienza al Bologna.

Secondo quanto raccolto entrambi firmeranno un contratto biennale, lo sloveno con opzione. Una doppia operazione complessiva da circa un milione di euro fra ingaggi, commissioni e cartellino di Majer più i bonus.

Si allontana, invece, la possibilità di rivedere in amaranto Bruno Amione. Il ragazzo sta facendo bene col Verona in ritiro e sono altissime le chances di conferma in Serie A.

