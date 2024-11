La squadra dello Stretto mette a segno il primo colpo in entrata ed il secondo in uscita: il portiere resta nelle marche, in arrivo invece l'esterno sinistro

La Reggina chiude il primo colpo in entrata. Gli amaranto hanno comunicato l'arrivo in amaranto dell'esterno Federico Giraudo. Il classe '98 arriva a titolo definitivo dalla Vis Pesaro, a cui invece viene girato il cartellino di Alessandro Farroni, in prestito da settembre nelle Marche.

Per il portiere di Spoleto l'esperienza a Reggio Calabria si chiude con sei presenze all'attivo e, magari, qualche rimpianto viste le ottime qualità tecniche mostrate anche in questa prima metà di stagione in Serie C.

I comunicati ufficiali

«Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vis Pesaro 1898 per il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Farroni. Il calciatore era stato già ceduto al club marchigiano lo scorso luglio, con la formula del prestito. Ad Alessandro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».

«Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la Vis Pesaro per il trasferimento a titolo temporaneo, con facoltà di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, di Federico Giraudo. Il calciatore, arrivato nella giornata di ieri, ha scelto la maglia numero 98. A Federico un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto».