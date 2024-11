Oggi alle 15, nell'undicesima giornata del campionato cadetto, gli amaranto ospiteranno il Cittadella, mentre i lupi saranno di scena in Salento contro il Lecce. Esordio sulla panchina dei pitagorici per Pasquale Marino

L'undicesima giornata del campionato di Serie B vedrà in campo tutte e tre le formazioni calabresi alle ore 15 di oggi. In trasferta Cosenza e Crotone, mentre la Reggina sarà di scena al Granillo contro il Cittadella. Gli amaranto occupano il secondo posto in classifica, insieme al Benevento, e oggi pomeriggio tenteranno di conquistare i 3 punti per allungare a quattro la striscia di vittorie consecutive. Di contro i veneti hanno iniziato la stagione a rilento ed arrivano da due sconfite, contro Monza e Parma.

Il successo contro la Ternana ha ridato carica al Cosenza, che sarà impegnato in Puglia contro il Lecce di mister Baroni. La squadra di Zaffaroni vuole continuare a fare bene e a mettere in cascina punti salvezza, senza però smettere di sognare qualcosa di più prestigioso. In una classifica che vede 9 squadre racchiuse in un punto, tra play off e play out, ottenere in Salento un risultato positivo potrebbe rappresentare una svolta alla stagione dei lupi, che venerdì sera ospiteranno al Marulla la Reggina, per un derby che si preannuncia già ricco di contenuti e spettacolo.

Il Crotone "riparte" da Frosinone. Gli squali, infatti, vivranno oggi pomeriggio una sorta di giorno zero, dopo l'esonero di mister Modesto con la panchina affidata all'esperto Pasquale Marino. I pitagorici navigano nelle zone basse della classifica e contro i Ciociari sono quasi obbligati a conquistare punti per non compromettere ancora di più una stagione iniziata male.

Le probabili formazioni

QUI LUPI - Lecce-Cosenza (ore 15.00)

LECCE (4-3-3): Bleve; Gendrey, Bjarnason, Meccariello, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All.: Baroni.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Andreson, Bittante; Gori, Millico. All.: Zaffaroni

QUI AMARANTO - Reggina - Cittadella (ore 15.00)

Reggina (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Cortinovis; Bellomo, Menez, Ricci; Montalto.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Frare, Perticone, Adorni, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Okwonkwo. Allenatore: Gorini

QUI SQUALI - Frosinone-Crotone (Ore 15.00)

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rohden; Cicerelli, Novakovich, Zerbin All.: Grosso

Crotone (3-4-1-2): Contini; Cuomo, Canestrelli, N. Paz; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Oddei; Maric, Mulattieri. All.: Marino