Torna a Reggio Calabria da allenatore, dopo aver fatto sognare un’intera tifoseria da calciatore. Reggio e la Reggina non hanno mai dimenticato Alfredo Aglietti e le sue reti, tanto da salutarlo sotto la curva, con un coro da brividi, in occasione del suo ritorno al Granillo da avversario, quando lo stadio era aperto al pubblico. “Alfredo Aglietti facci un gol” cantavano i tifosi, a ricordo di quelle reti che il bomber realizzò nella sua esperienza in amaranto (69 presenze e 38 reti, con annessa promozione in Serie B).

È tornato ieri a Reggio Calabria, reduce dall’esperienza sulla panchina del Chievo, e oggi alle 15, allo stadio Granillo, verrà presentato alla stampa. Ritorna in amaranto per iniziare un nuovo percorso, mentre al ds Taibi spetterà il compito di costruire l’organico anche sulla scorta delle indicazioni del nuovo allenatore. Sempre più insistenti le voci che vogliono la Reggina sulle tracce di due calciatori del Chievo, entrambi calabresi, vale a dire Canotto e Garritano.