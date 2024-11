Nella Reggina che non si riesce a tirar sù, c’è sempre una certezza. Nonostante tutta la difficoltà del momento, infatti, negli amaranto brilla sempre la stella di Jérémy Ménez. Il francese, anche in questa fase negativa, si sta sempre dimostrando l'uomo leader, il primo a tentare la giocata, l'ultimo ad arrendersi. I lampi di classe sono rimasti anche nelle sconfitte, basti pensare all'assist fornito a Hernani a Cittadella o il guizzo che ha generato il gol di Strelec contro il Modena.

Inzaghi, quindi, deve continuare ad affidarsi al suo numero 7, che sta piacendo non solo a livello tecnico ma anche per ciò che concerne l'atteggiamento. Anche i tifosi si sono resi conto di quanto il profilo tenuto dall'ex Milan e PSG sia differente rispetto alle stagioni scorse. E non va dimenticata nemmeno la capacità che sta avendo Ménez ad adattarsi, avendo traslocato dal centro del tridente all'esterno, dopo l'arrivo di Strelec.

5 gol e 3 assist nella stagione di Jérémy Ménez fin qui

Per ripartire e ricominciare a macinare risultati, dunque, tocca affidarsi ciecamente all'uomo col numero 7, che peraltro è in scadenza di contratto. Per tante ragioni è probabilmente ancora troppo presto iniziare a insistere su quello che sarà il suo futuro, ma nel presente il suo talento e il suo atteggiamento sono un tesoro preziosissimo da cui attingere.