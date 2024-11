I nerazzurri tornano in riva allo Stretto quattordici anni dopo l’ultima volta, disputata in Serie A. La partita vedrà la sfida tra i due fratelli Pippo e Simone Inzaghi

Reggina-Inter si giocherà davvero. Dopo l’anticipazione di un mese fa è finalmente arrivata la conferma e l’ufficialità della disputa dell’amichevole fra amaranto e nerazzurri, guidati rispettivamente da Pippo e Simone Inzaghi.

Per l’Inter il ritorno in riva allo Stretto avviene a distanza di 14 anni dopo l’ultima volta, disputatasi in Serie A. Si gioca al Granillo il 22 dicembre alle ore 18: sarà una grande occasione di festa per il popolo amaranto, complici le festività natalizie che riporteranno in città tantissimi fuori sede.

La vendita dei biglietti partirà il 2 dicembre con una prelazione per gli abbonati. Dal 5 dicembre, invece, scatterà la vendita libera dei tagliandi.