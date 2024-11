Il mercato in ingresso della Reggina si apre con l'arrivo nella città dello Stretto dell'esterno Micovschi. L'acquisto è stato confermato dalla società di patron Gallo attraverso il seguente comunicato stampa.

"Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Claudiu Micovschi dal CFC Genoa. L'esterno romeno si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021. La conferenza stampa di presentazione di Micovschi è fissata per domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 15. Ai colleghi giornalisti sarà inviato un link per partecipare in remoto. Nato a Oradea, città capoluogo del distretto di Bihor (Romania), il 19 maggio 1999, Claudiu muove i primi passi tra le fila del Luceafarul Oradea.

Nel 2015 viene ceduto in prestito al Chievo, con il quale disputa un campionato giovanile. Nella stagione 2016/17 fa la spola tra Under 17 e Primavera del Genoa, mostrando importanti doti atletiche. Nelle due annate successive Claudiu ben si disimpegna nella catena di sinistra, mettendo in luce una buona attitudine al gol. La scorsa stagione è quella dell'esordio tra i professionisti con la maglia dell'Avellino. In 35 apparizioni tra Campionato e Coppa Italia C, Claudiu realizza 5 reti e sforna 7 assist. A luglio torna a Genova a disposizione di mister Maran prima e Ballardini poi, senza però esordire. Da oggi Claudiu è un calciatore amaranto. A lui va un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto"

La Reggina ha inoltre comunicato di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyle Lafferty per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. «Grazie a Kyle per la professionalità dimostrata – si legge in una nota ufficiale - la Reggina gli augura le migliori fortune sportive». in partenza anche Gabriele Rolando. Dal Crotone potrebbe invece arrivare Mattia Mustacchio.