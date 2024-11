La Reggina ha esonerato l’allenatore Mimmo Toscano, dopo la sconfitta interna contro il Venezia. «Una scelta difficile», ha detto il presidente Gallo giunto in conferenza stampa al termine della sfida casalinga costata la panchina al tecnico di Cardeto. La squadra sarà affidata ora a Gianluca Falsini, in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore.

«Non si poteva fare altrimenti, sono con la coscienza tranquilla», ha detto il presidente amaranto. Quanto al nuovo allenatore, Gallo ha spiegato: «Abbiamo tre nomi, stiamo aspettando risposte da tutti e tre e valutiamo quello migliore, che si possa sposare a livello tecnico con l’organico attuale della Reggina come calciatori, che si possa sposare come filosofia con una piazza come quella di Reggio. Bisogna cercare di non sbagliare, è un momento cruciale della stagione in cui non avrei mai pensato di trovarmi. Bisogna scegliere bene e non sbagliare».

Gallo non risparmia frecciate anche a Taibi: «Si riflette sulla posizione di tutti. Anche su quella dei calciatori. La squadra che fa un filotto di sconfitte così, mi fa riflettere davvero su tutti, me stesso compreso. Ma da questo punto di vista non mi posso mettere fuori io. Se vado via io, non si potrebbe continuare il campionato».