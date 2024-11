Il direttore sportivo amaranto ha sempre sostenuto come l’allenatore romano fosse la propria prima scelta, anche per una sorta di dovere morale

Dopo tante trattative, la fumata sta per tingersi d’amaranto anche per quanto riguarda Roberto Stellone. Massimo Taibi ha convinto la proprietà: il Direttore sportivo della Reggina ha sempre sostenuto come l’allenatore romano fosse la propria prima scelta, anche per una sorta di dovere morale.

Stellone ha aspettato la Reggina anche quando sembrava che il club non potesse farcela a uscire dai propri problemi finanziari, rifiutando corti importanti come quella dell’Avellino.

I dettagli del contratto

La complessità del nuovo board dirigenziale ha messo e non poco a rischio la volontà di Taibi di ripartire da Stellone ma, alla fine, i confronti hanno prodotto il rispetto della scelta del direttore sportivo. La panchina della Reggina andrà dunque all’ex Frosinone e Palermo. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un biennale o di annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza: sarà quest’ultima la formula scelta per il nuovo contratto dell’allenatore romano.