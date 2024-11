Per la Reggina l’appuntamento al Coni per la riammissione in Serie B sarà il prossimo 17 luglio. È stata anticipata, rispetto a quanto si era preventivato, l’udienza della Reggina davanti al Collegio di Garanzia per capovolgere il verdetto della Covisoc, che per due volte ha respinto la richiesta del club di Felice Saladini di partecipare al prossimo torneo cadetto.

Gli amaranto saranno protagonisti a Roma prima di un’altra udienza vitale, quella sui ricorsi di INPS, Agenzia delle Entrate e Brescia sul concordato amaranto, approvato in prima istanza un mese fa. L’ufficialità della data è arrivata nel pomeriggio di oggi.