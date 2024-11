Galabinov su tutti, ma nella Reggina non segna solo il bulgaro. Andando ad analizzare i numeri della squadra dello Stretto, a livello offensivo, si nota una certa concorrenza offensiva. Chiaramente l’ex Spezia, capocannoniere a quota sei, sta un po’ facendo il vuoto ma non è l’unico a incidere con regolarità nelle aree di rigore avversarie.

Nella graduatoria cannonieri interna, infatti, alle spalle del 16 si trovano Menez e Montalto. Due reti per i partner in crime di Galabinov, a testimonianza di come funzioni comunque bene la doppia punta, sia essa più leggera - con il francese - o strutturata - con l’ex Bari. Chi si è messo molto in mostra è anche Nicola Bellomo: un gol e due assist per il numero 10, colui che dopo Galabinov incide di più fra realizzazioni personali e assistenza ai compagni.

Fra i nomi illustri, ancora a secco il Tanque Denis, che però in stagione ha giocato solo 49 minuti, peraltro sfiorando la marcatura nella partita interna con il Cittadella. Ancora a zero anche Cortinovis: fin qui per lui a referto tanti rimpianti e un assist, quello per Montalto nella vittoriosa sfida contro la SPAL. Prima gioia cercasi, infine, anche per Federico Ricci, Karim Laribi e lo scalpitante Marco Tumminello, che alla ripresa potrebbe trovare maggior spazio nelle gerarchie di Aglietti.

I numeri nel dettaglio:

Classifica marcatori Reggina (fra parentesi gli assist)

Galabinov 6(0)

Menez 2(0)

Montalto 2(0)

Bellomo 1(2)

Rivas 1(0)

Hetemaj 1(0)

Di Chiara 0(1)

Bianchi 0(1)

Cortinovis 0(1)