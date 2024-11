Vincenzo Iiriti non è più il Direttore generale della Reggina. L’avvocato di Bova Marina avrebbe lasciato per motivi personali. Ma non sono esclusi dissapori con l’attuale patron amaranto, Luca Gallo. Tant’è che Iiriti potrebbe separarsi anche dal suo ruolo in M&G. Era stato proprio lui nel dicembre scorso a convincere Gallo ad acquisire la Reggina svolgendo un ruolo determinante al “closing” tra vecchia e nuova proprietà andato in scena negli uffici romani della multiservizi. Atteso in giornata il comunicato ufficiale.