La Reggina e la Serie B navigano a vista dopo l'ufficialità del deferimento arrivato martedì 27 marzo. Gli amaranto sono stati deferiti per il mancato rispetto della scadenza federale dello scorso 16 febbraio legata ai contributi Irpef. Contestualmente la società dello Stretto dovrebbe ricevere provvedimento identico per la scadenza Inps del 16 marzo. Due provvedimenti che rischiano di minare la regolare disputa della post-season, dal momento che, come più volte ribadito, il club di proprietà di Felice Saladini ha rimarcato la volontà di giocarsi le proprie carte in tutte le sedi processuali.

Ricorsi e caso Monterosi

La prima istanza dovrebbe essere emessa in circa un mese, sono i successivi gradi di giudizio a preoccupare e gettare ombre sulla post-season, sopratutto in virtù di una classifica corta: sono solo 9 i punti fra playoff e playout.

Basti pensare che ieri il Monterosi, alla data del 29 marzo, abbia ricevuto in Serie C due punti di penalizzazione per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022 entro il 16 dicembre 2022. Da allora sono passati circa tre mesi quindi, in parallelo, l'eventuale segno meno per la Reggina potrebbe arrivare verso la fine di aprile. Ma a quel punto i ricorsi potrebbero congelare tutto, in un contesto complicatissimo vista la prossimità della post-season.