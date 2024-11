Gli amaranto devono dimostrare di poter gravitare ad alta quota e il match contro la quinta in classifica è un banco di prova fondamentale. Distrazione al retto femorale della gamba sinistra per il moldavo, appena convocato dall’Under21 del suo Paese

Può capitare di sbagliare ma se ti chiami Reggina e hai come obiettivo il primo posto questo non può essere quasi mai ammesso. Per di più se la classifica è corta e ci sono delle dirette concorrenti a dir poco agguerrite. Vibonese, Siracusa, Reggina e Scafatese sono infatti tutte racchiuse nel giro di tre punti e ogni turno può portare con sé grossi stravolgimenti.

La Reggina deve approfittare del fattore campo per dare continuità a una serie positiva che va avanti da quattro partite, con tre vittorie e un pareggio. La X maturata nella trasferta di Agrigento ha riportato in auge qualche fantasma, che gli amaranto sono stati bravi a scacciare nell’infrasettimanale di Coppa Italia. Nonostante i tanti cambi e lo svantaggio iniziale, la truppa di Pergolizzi non ha mai perso la bussola ed è riuscita ad accedere ai 16esimi della competizione battendo 2-1 l’Acireale.

Non solo buone notizie, perché dall’infermeria è arrivato il responso sull’infortunio di Roman Lazar. “Distrazione tra secondo e terzo grado al retto femorale della gamba sinistra” il bollettino ufficiale della società dello Stretto, che ora dovrà riaffidarsi a Martinez e ripensare alla situazione degli under. Trattandosi di un 2004, il portiere moldavo dovrà ora essere sostituito nell’undici da un pari età che, con ogni probabilità potrà essere Giuliodori – schierabile sia nel ruolo di terzino che qualche metro più avanti. Dubbi da sciogliere per mister Pergolizzi nella giornata di domani o al massimo domenica mattina.

Il 4-3-3 utilizzato nelle ultime uscite ha quasi sempre funzionato, ma non è così scontato che il tecnico amaranto non possa tornare al 3-5-2. Le due punte pesanti hanno funzionato nel secondo tempo di Coppa ma non è un’ipotesi sempre percorribile, ecco perché contro il Sambiase l’ex Campobasso dovrebbe riproporre il tridente con Ragusa, Barranco e Renelus in vantaggio su Provazza.

Il match contro i giallorossi è tutt’altro che facile: i ragazzi di mister Morelli sanno come mandare in tilt le big. Hanno già vinto contro Siracusa e Vibonese e pareggiato contro la Scafatese. Oltre a questo, vengono da quattro risultati utili consecutivi e dalla bella vittoria casalinga contro l’Igea Virtus. L’undici trascinato da capitan Francesco Umbaca è la terza miglior difesa del campionato (7 reti subite) ed è a soli quattro punti dalla Reggina. Questo scontro diretto potrebbe dare loro una clamorosa occasione per agganciare il gruppo di testa.