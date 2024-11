Grande spavento per Gabriele Martino. L’attuale Direttore generale della Reggina è stato investito oggi, in pieno centro cittadino, da un auto. Il 71enne dirigente amaranto è stato travolto mentre stava attraversando la strada , nei pressi del Ponte della Libertà. Ricoverato in codice rosso al Grande Ospedale Metropolitano, a Martino sono state diagnosticate contusioni multiple e fratture facciali e nasali. Le sue condizioni sono gravi ma non è il pericolo di vita.

Dopo i primi rilievi e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato accertato che Martino è stato investito da un'auto Fiat Panda, il cui conducente, un 53enne reggino, si è subito fermato prestando soccorso. L'uomo è stato comunque sanzionato per comportamento non conforme agli obblighi in presenza di pedoni. Viste le lesioni subite dal pedone, all'uomo è stata subito ritirata la patente di guida.

Martino già nei mesi scorsi aveva sofferto di un grave problema di salute. Lo scorso 30 agosto il Dg della Reggina era stato operato al Gom nel reparto di cardiologia, rimettendosi prontamente nelle settimane successive.