Lavori in corso allo Stadio “Oreste Granillo”. Nella mattinata odierna la Reggina ha trovato l’accordo con un’azienda locale per la sistemazione del terreno di gioco. Taglio basso e concimazione per riprendere il terreno esistente, trasemina e sabbiatura per la ricrescita. «Era necessario intervenire – dichiara il direttore generale Vincenzo Iiriti – faremo il massimo affinché il terreno del Granillo torni a splendere come i bei tempi. Ci hanno assicurato che per la gara con il Rende, il terreno sarà un buone condizioni». Intanto, in vista della sfida contro la Juve Stabia la Reggina comunica che gli allenamenti di oggi pomeriggio e sabato mattina si svolgeranno a porte chiuse.