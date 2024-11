Si aspettano le notizie della Covisoc. In caso di parere positivo il patron amaranto, Lillo Foti, sarebbe pronto a consegnare la nuova Reggina a Ciccio Cozza e Nicola Amoruso

REGGIO CALABRIA – Ciccio Cozza e Nicola Amoruso. In campo segnavano gol a grappoli, entrambi hanno vestito la maglia della Reggina ai tempi d’oro. Tutti e due potrebbero ritrovarsi fianco a fianco per costruire la rinascita del club amaranto. Il primo si accomoderebbe in panchina, il secondo rappresenterebbe l’uomo di mercato. L’idea del presidente del club dello Stretto, Lillo Foti, sarebbe questa. Il tutto ovviamente è legato alle decisioni della Covisoc chiamato a valutare il ricorso della società reggina.