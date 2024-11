Il numero uno reggino è stato presente all’evento tenutosi all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Due piccoli riconoscimenti per il promotore del reparto "Breast Unit"

La Reggina è stata presente alla premiazione di una delle eccellenze calabresi in ambito medico. È stato infatti insignito di diversi riconoscimenti Salvatore Maria Costarella, direttore sanitario e primario di chirurgia generale del Grande Ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Considerato uno dei pionieri della chirurgia robotica, di cui si occupa da sei anni, Costarella è molto apprezzato per aver istituito il reparto "Breast Unit", specializzato nella diagnosi e nella cura delle patologie mammarie.

«In questa stagione abbiamo istituito la squadra femminile e, oltre alla parte sportiva, è nostro obiettivo accompagnare le nostre ragazze in un percorso completo di crescita. Considerando la convezione con il GOM, vogliamo organizzare degli incontri lanciando una campagna di sensibilizzazione su questa delicata tematica», queste le parole colme di riconoscenza del presidente della Reggina Virgilio Minniti. Il numero uno della società dello Stretto era presente all'evento e ha colto l'occasione per consegnare all'eccellente chirurgo una targa e una maglia personalizzata.

Segno, questo, di come il Gom reggino sia un vero e proprio punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Un centro medico evoluto e dotato della tecnologia più avanzata, che permette ai reggini (e a tutti i calabresi) di guardare al futuro con più speranza.