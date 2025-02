La truppa di Trocini parte bene e va al riposo in vantaggio con Girasole, ma la capolista dimostra di essere la prima della classe non per caso e ribalta il risultato. Eroe di giornata il difensore centrale argentino di origini tedesche: si allontana la vetta per la società dello Stretto

Niente da fare, la Reggina fallisce l’opportunità per agganciare il primo posto. Al “Granillo”, davanti ai propri tifosi, gli amaranto vengono sconfitti in rimonta dal Siracusa: Girasole porta avanti gli uomini di Trocini, un altro difensore centrale, Joaquin Suhs, completa la rimonta con una doppietta che dà una spallata forte al campionato. Il Siracusa dimostra di essere primo con merito.

IL PRIMO TEMPO

Trocini deve fare a meno di Grillo (infortunato) e Barillà (squalificato), ma schiera la miglior formazione possibile. Recupera Giuliodori, che si riprende il posto sulla fascia destra, mentre Salandria e Renelus sostituiscono i due grandi assenti a centrocampo e nel tridente. Turati si affida al mattatore della gara di andata, Domenico Maggio, sostenuto dal tris di trequartisti composto da Alma, Russotto e DI Grazia. In panchina gli ex Lumia e Bonacchi, mentre è assente Ba (infortunato).

Pronti-via e serve subito un miracolo di Iovino: calcio d’angolo battuto da Salandria e gran colpo di testa di Cham, neutralizzato dal riflesso del giovane portiere aretuseo. La truppa di Trocini continua a spingere: traversone avvolgente di Renelus e Ragusa colpisce in acrobazia. Ne esce un tiro-cross su cui Barranco non arriva per pochissimo.

Intorno alla mezz’ora primo vero squillo della capolista: Puzone crossa in area, Maggio svetta e non inquadra lo specchio di pochissimo. Nel miglior momento del Siracusa, la Reggina passa in vantaggio: punizione dalla trequarti di Salandria, Iovino esce male, e ne approfitta il solito Girasole. Colpo di testa e amaranto in vantaggio, quinto centro stagionale per lui.

IL SECONDO TEMPO

Gli aretusei partono forte: tre minuti e ci prova Russotto, ma il tentativo è troppo debole per impensierire Lagonigro. Il goal del pareggio è nell’aria ed è una fotocopia di quello amaranto: punizione dalla destra battuta da Di Grazia, Suhs anticipa tutti e fredda Lagonigro, impotente nell’occasione.

La Reggina si perde, non riesce a reagire e subisce il goal del sorpasso: azione insistita degli aretusei, gli amaranto si difendono come possono finché Joaquin Suhs non colpisce ancora, con un gran sinistro al volo. Siracusa avanti con merito al “Granillo”. La Reggina accusa il colpo e attacca con disordine: nel finale Cham sfiora il golazo in rovesciata ma termina 2-1 per il Siracusa.

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Adejo (86’ Ndoye), Girasole, Cham; Salandria (67’ Dall’Oglio), Laaribi (75’ Perri), Porcino (67’ Urso); Renelus (75’ De Felice), Barranco, Ragusa. A disposizione: Martinez, Capomaggio, Urso, Vesprini, Provazza, Dalll’Oglio, Ndoye, De Felice, Perri. All. Trocini

SIRACUSA (4-2-3-1): Iovino; Puzone, Baldan, Sush, Pistolesi; Palermo (62’ Acquadro), Candiano (62’Limonelli); Alma, Russotto, Di Grazia (84’ Convitto); Maggio (71’Sarao). A disposizione: Lumia, Longo, Acquadro, Convitto, Limonelli, Fontanelli, Bonacchi, Di Paolo, Sarao. All. Turati

Arbitro: Riccardo Dasso di Genova. Assistenti: Marco Marchesin di Rovigo, Simone Ambrosino di Nicheli

Marcatori: 38’ Girasole (R), 61’ Suhs (S), 72’ Suhs (S)

Ammoniti: 34’ Salandria (R), 47’ Maggio (S), 58’ Porcino (R), 66’ Girasole (R), 74’ Suhs (S). Recupero: 2’ pt, 6’ st