La Reggina rifila otto reti al GallicoCatona, formazione di Eccellenza, nell’allenamento congiunto che ha contraddistinto la giornata amaranto odierna. In evidenza tutti gli uomini del reparto offensivo, con Aglietti che nel primo tempo ha mandato in campo una squadra molto vicina a quella che ha battuto il Cosenza nel derby, con l’aggiunta importante di Claud Adjapong.

Tutti a segno gli attaccanti: doppietta per Galabinov, marcatura singola per Montalto e Denis, addirittura poker per un Tumminello segnalato in rampa di lancio alla ripresa.

Di seguito il tabellino della gara:

Reggina-GallicoCatona 8-0

Marcatori: Galabinov (2), Montalto, Denis, Tumminello (4)

Reggina Primo Tempo (4-4-2): Micai; Adjapong, Cionek, Regini, Liotti; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov

Reggina Secondo Tempo (4-4-2): Aglietti T.; Lakicevic, Loiacono, Amione, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Gavioli, Menez; Denis, Tumminello