«La notizia della promozione in serie B della Reggina mi riempie di gioia e di orgoglio». Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. «Ho seguito la squadra amaranto anche in trasferta e mi ha entusiasmato: con 9 punti di vantaggio sulla seconda ad appena 8 giornate dalla fine del campionato, ogni altra scelta sarebbe stata assurda e ingiustificata. La promozione è pienamente meritata per una squadra che sul campo è stata guidata magistralmente dal mister Toscano, reggino purosangue, capace di regalare spettacolo come non si vedeva da molto tempo».

«Il ritorno in serie B dopo 6 anni dall'ultima volta è un grande risultato per la città: il nuovo e più ambizioso campionato determinerà un indotto importante che darà nuova linfa alla città in un momento economico molto difficile, e ci auguriamo che sia solo il primo passo verso quella serie A che manca ormai da oltre 11 anni e dove questa tifoseria, con numeri incredibili in serie C, ha dimostrato di meritare un posto d'onore. Il presidente Luca Gallo è l'artefice di una nuova stagione di successi amaranto: in pochissimo tempo, dal suo arrivo, ha dato un cambio di marcia importante che ha riportato dapprima l'entusiasmo e poi i risultati. Mai nella storia della Reggina c'era stato un campionato così trionfale, in qualsiasi categoria: questa squadra ha battuto tutti i record, e mi auguro che anche in serie B potrà fare altrettanto la prossima stagione», conclude Cannizzaro.