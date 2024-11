Il calendario di aprile è fitto per la Reggina di Pippo Inzaghi. Archiviato il recupero, fortunatamente vittorioso, di mercoledì a Perugia, per gli amaranto è già tempo di pensare al Venezia, in arrivo al Granillo nel giorno di Pasquetta. Contro i lagunari servirà un'altra prestazione importante: una vittoria potrebbe definitivamente far tornare il sereno sullo Stretto, anche in relazione a quello che potrebbe essere il definitivo distanziamento dalla zona pericolosa della classifica.

Possibili ritorni

Inzaghi dovrà fare i conti con un'assenza pesante, quella di Hernani Azevedo. Il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito al Curi: salterà il Venezia. Per sostituirlo l'allenatore amaranto spera nel rientro di Majer: l'ex Lecce è mancato in Umbria per infortunio e andranno verificate le sue condizioni in vista della sfida di lunedì. Qualora non dovesse essere disponibile, in casa Reggina sarà Liotti ad affiancare Crisetig e Fabbian in una mediana del tutto inedita.

Occhio, poi, al recupero di Pierozzi e al pieno ritorno in condizione di Jérémy Ménez. L'esterno scuola Fiorentina ha saltato Genoa e Perugia: un suo rientro sarebbe fondamentale, nonostante la buona prova offerta da Bouah contro i biancorossi, visto il recente passaggio al 3-5-2. Il francese, invece, contro la formazione di Castori è subentrato, con grande generosità, nel finale, nonostante una forma precaria, visti gli allenamenti saltati lunedì e martedì.

Inzaghi e la Reggina sperano di riaverlo al meglio contro il Venezia, per tornare a schierarlo dal primo minuto: le probabilità sono in risalita. Ad oggi appare possibile il rientro di Pierozzi, mentre più di un dubbio sorge su Zan Majer.

Abisso per Reggina-Venezia

La gara tra Reggina e Venezia, valida per il trentaduesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma lunedì 10 aprile alle ore 15:00, sarà diretta dal Sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti designati sono Damiano Margani di Latina e Michele Lombardi di Brescia. Il quarto ufficiale è Gianluca Grasso di Ariano Irpino. VAR e AVAR sono assegnati rispettivamente a Eugenio Abbattista di Molfetta e Luca Zufferli di Udine.

Sarà il quinto incrocio tra gli amaranto e il fischietto siciliano: l'ultimo risale alla trasferta di Ascoli in questa stagione, contraddistinto da non poche polemiche. Fu, inoltre, VAR in occasione di Reggina-Ternana, che vide l'annullamento dubbio di un gol a Canotto. Sono tre, invece, i precedenti con il Venezia, tutti in A nella scorsa stagione. Due ko, contro Spezia e Fiorentina, e un pareggio, in casa della Samp.