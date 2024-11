La Reggina si prepara alla trasferta di Palermo. Gli amaranto domani saranno protagonisti al Barbera. Come di consueto, Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara: «Cerchiamo di continuare a divertici - ha spiegato il mister - limando gli errori e provando a vincere le gare in cui si merita di farlo. In ogni caso, al gruppo non ho nulla da rimproverare per quanto fatto fino al momento, anche se ci vuole più attenzione in determinate situazioni».

«Ci dispiace molto della loro assenza. Non è bello per noi giocare in uno stadio così importante senza di loro, sono fondamentali».

Le condizioni della squadra

«Gli ultimi arrivati, a parte Terranova, hanno bisogno di ambientarsi. Uno dei dubbi è proprio tra lui e Cionek, viste le note vicende che hanno colpito Thiago. Proveremo a recuperare Hernani. L'ingresso di alcuni calciatori non cambierà nulla nel nostro assetto, abbiamo il terzo centravanti e ci dà la possibilità di poterlo inserire magari insieme a Ménez come il Südtirol. Abbiamo preso due giovani bravi, ci vorrà tempo per capire se sono pronti, con Pierozzi e Fabbian c’è stato coraggio e fortuna».

Santander

«Lo avrei messo in campo se fosse stato bene, ma non è quasi mai andata così. Gli faccio i migliori auguri, con noi si è comportato sempre bene».

Palermo, mercato top

«Il Palermo ha preso Tutino e Verre nell’ultima sessione. Hanno fatto un mercato top come lo era anche la scorsa estate. Sarà una partita difficile, ma nessuno ci vieta di sognare, l’obiettivo è quello di sempre».