Bel messaggio dell’allenatore amaranto: «Il vento ha spazzato via l’amarezza per una vittoria sfumata, forza amaranto»

Nel dopo partita di Reggina-Benevento non aveva parlato, con il club che ha deciso di mandare in conferenza stampa solo Massimo Taibi. Nel pomeriggio di oggi, invece, Pippo Inzaghi è intervenuto sui propri social network, per commentare e chiudere le polemiche nate dal gol del 2-2 dei giallorossi, che ha negato a Menez e soci la terza vittoria consecutiva.

Il post di Inzaghi

«A Reggio Calabria - si legge - oggi splende il sole. Il vento ha spazzato via l'amarezza di ieri per una vittoria sfumata. Niente e nessuno riuscirà a togliermi ammirazione, orgoglio e fiducia verso il mio club, i miei ragazzi, i tantissimi nostri splendidi tifosi e tutto il mondo del calcio. Forza Reggina, andiamo avanti!!».

Un bel modo per mandare in archivio un fatto grave ma ormai accaduto e incontrovertibile, proiettandosi già alla prossima gara, che vedrà Inzaghi tornare a Brescia, dove si interruppe bruscamente il rapporto con Massimo Cellino.