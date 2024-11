Il campionato prenderà il via il prossimo 10 settembre. La squadra dello Stretto insieme a diverse compagini calabresi: ecco quali

Il Dipartimento Interregionale ha reso pubblica la configurazione dei raggruppamenti per la stagione 2023-2024 della Serie D: un totale di nove raggruppamenti, con i Gruppi A e B composti da venti squadre ciascuno, mentre gli altri sette raggruppamenti ospiteranno diciotto squadre ciascuno, portando il numero complessivo di squadre a 166. Il Campionato Italiano di Serie D, unico nel suo genere per il suo abbraccio territoriale a tutte le regioni del paese, prenderà il via domenica 10 settembre.

La squadra della Reggina (che assumerà il nome di Reggio Calabria o simili, come avvenuto nel 2015) sembra destinata al Gruppo I, insieme ad altre squadre provenienti dalla Calabria, dalla Sicilia e da alcune rappresentative campane.

Il Gruppo in questione attualmente annovera 18 squadre, ma con l'aggiunta della Reggina si arriverebbe a 19 formazioni, implicando un turno di riposo per ciascuna squadra durante il corso dell'anno. Tra gli avversari di rilievo spiccano nomi come Akragas e Trapani, oltre alle compagini calabresi Vibonese, Locri, San Luca, Gioiese e Lamezia Terme, quest'ultima guidata da Felice Saladini.

Gruppo I: In questo raggruppamento troviamo Acireale, Afragolese, Akragas, Canicattì, Castrovillari, Città di Sant'Agata, F.C. Lamezia Terme, Gioiese, Licata, Locri, Nuova Igea Virtus, Portici, Ragusa, San Luca, Sancataldese, Siracusa, Trapani e Vibonese.