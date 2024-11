La Reggina ha salutato Perparim Hetemaj. L’addio con il finlandese era già scritto ma l’accelerata data dall’HJK Helsinki ha portato ad anticipare la partenza dell’ex Benevento e Chievo verso il ritorno in patria, con la risoluzione contrattuale prematura rispetto alla scadenza prevista il 30 giugno prossimo.

Risparmio

Un buonissimo affare per le casse sociali amaranto. Con una squadra già da tempo salva e senza grossi obiettivi calcistici per le tre gare rimanenti, l’uscita del centrocampista comporterà un risparmio di circa ottantacinquemila euro netti (circa 160 lordi). Una cifra certo non enorme ma comunque consistente, sopratutto visto il momento attuale attraversato dalla Reggina.