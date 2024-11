La Reggina torna alla vittoria ma che fatica contro il modesto Licata! Gli amaranto - come è successo già altre volte - iniziano bene, questa volta passano anche in vantaggio, ma poi non mettono in cassaforte il risultato. Per fortuna degli uomini di Pergolizzi il Licata è poco preciso e la Reggina riesce a difendere l'1-0 targato Dall'Oglio. Una punizione su cui è risultata decisiva la deviazione della barriera. Vittoria fondamentale per la società dello Stretto, che recupera due punti alla Scafatese e tre al Siracusa.

Il primo tempo

Il primo tempo è un monologo amaranto: Reggina subito pericolosa prima con Barranco e poi con Provazza. In quest’ultimo caso è decisivo Calaiò, che salva sulla linea il tentativo a botta sicura del numero 20 reggino. Al 15’ arriva, con un po’ di fortuna, il meritato goal per la Reggina: calcio di punizione per la formazione amaranto, Dall’Oglio si incarica della battuta e – complice una deviazione della barriera – insacca alle spalle di Rossi. Il centrocampista ex Avellino ha la possibilità di raddoppiare qualche minuto più tardi ma sciupa malamente sparando alto. Unica occasione per il Licata al 28’ con il solito Tommaso Bonanno: è bravo Lazar a distendersi e neutralizzare il tentativo in girata.

La ripresa

La Reggina non riesce a chiudere la partita e perde pian piano qualche certezza. Nel secondo tempo gli amaranto sono meno incisivi e il Licata prende campo. Al 71’ occasione clamorosa per i gialloblù: Minacori sbaglia a porta vuota su azione di corner. I siciliani spingono ma sprecano un’altra grande occasione all’82’: Iuliano imbecca per Saito, che si incunea in area di rigore ma calcia altissimo da buona posizione. In extremis grande parata di Lazar ancora una volta su Bonanno.

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Lazar; Vesprini (21’ Forciniti), Bonacchi, Girasole, Cham (67’ Perri); Dall’Oglio (77’ Renelus), Salandria, Barillà (60’ Porcino); Provazza, Barranco (60’ Adejo), Ragusa. A disposizione: Martinez, Adejo, Porcino, Urso, Laaribi, Forciniti, Curiale, Renelus, Perri. All. Pergolizzi

LICATA (3-5-2): Rossi; Pertosa, Calaiò, Ferrigno (65’ Furina); D’Antona, Maimone (92’ Pino), Marcellino (80’ Saito), Giannone (80’ Iuliano), Lanza; Minacori, Bonanno. A disposizione: Donato, Pino, Caramanno, Saito, Iuliano, Furina, Lamberta, Di Pietro, Lo Iacono. All. Romano

Arbitro: Clemente Cortese di Bologna. Assistenti: Thomas Jordan e Christian Giannetti di Firenze.

Marcatori: 15’ Dall’Oglio (REG)

Note: Ammoniti: 14’ Marcellino (LIC) ; Recupero: 1’ pt, 5’ st