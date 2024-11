Nessun problema con la Covisoc. Come vi avevamo scritto nei giorni scorsi, la documentazione presentata dalla Reggina relativamente alla domanda d’iscrizione non presentava criticità. L’ultima e definitiva conferma è arrivata nel tardo pomeriggio odierno al club: la squadra amaranto giocherà la stagione 2022/23 in Serie B.

A Marassi il 6 o 7 agosto

Contestualmente la Lega di Serie A ha reso noto il calendario della Coppa Italia. L’avversario sarà la Sampdoria nei trentaduesimi, si giocherà a Marassi con la gara in programma il 6 o 7 agosto.