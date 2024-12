La società dello Stretto ha comunicato modalità e orari di acquisto dei tagliandi validi per il match in programma domenica 8 dicembre alle 14.30 allo stadio Granillo. Per i locresi non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio

Tutto pronto per il derby amaranto: Reggina e Locri sono pronte a darsi battaglia nel derby valevole per la 15esima giornata del Girone I di Serie D.

La nota della società dello Stretto per i tifosi locali

«AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 17 di giovedì 5 dicembre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Locri, in programma domenica 8 dicembre alle ore 14.30 allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie D girone I.

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18

Domenica 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 13

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)».

Le informazioni per la tifoseria ospite

In adesione alla determinazione n. 52/2024 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in vista della partita di domenica 8 dicembre 2024 “Reggina- Locri”, si è tenuta oggi in Questura una riunione Tecnica alla presenza dei rappresentanti delle società calcistiche Reggina e Locri.

In sede di riunione è stato stabilito quanto segue:

La vendita dei biglietti per i residenti del Comune di Locri sarà consentita esclusivamente nel settore ospiti fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara (7 dicembre 2024) per un totale di massimo 250 tagliandi.

La vendita dei biglietti per i tifosi del Locri avverrà esclusivamente presso la ricevitoria abilitata al circuito Viva Ticket, Tabaccheria Kristal Cafè, Grotteria a Mare, 2c, previa esibizione da parte dell’acquirente di documento d’identità. Il documento d’identità dovrà anche essere esibito unitamente al biglietto ai tornelli di accesso allo stadio il giorno della gara.

Biglietto unico al costo di € 10 più prevendita

Si precisa che non sarà possibile acquistare i biglietti per la tifoseria ospite direttamente allo stadio».