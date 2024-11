egnali positivi per la Reggina che in trasferta agguanta un pari in una partita che ha regalato grandi emozioni.

Gli uomini di Alberti vanno subito in vantaggio nel finale dei primi 45 minuti con Maimone che finalizza una punizione di Armellino. Nella ripresa in campo, nei primi minuti, si vedono solo i pugliesi. Ci provano Danti e Venitucci che non riescono a trovare la rete. Ma al 15’ la trova Cortellini e quando due minuti più tardi anche Radi segna il ‘Puttilli’ esplode. Il mister amaranto corre ai ripari e manda in campo Viola e Balistreri. È la mossa vincente. Dopo trenta secondi dal suo ingresso in campo Viola trova il pari per i calabresi. Entrambe le compagini hanno avuto l’occasione per la terza reti ma gli estremi difensori si sono chirurgicamente opposti. “E’ stata una partita combattuta – ha detto a fine gara Alberti - abbiamo avuto il merito di fare due gol alla difesa più forte del campionato e questa è una nota positiva. Peccato perché nel secondo tempo siamo rimasti schiacciati 15 minuti, loro sono stati bravi ad approfittarne. La strada è molto lunga e piena di difficoltà, ma piano piano riusciremo a completare la risalita”.