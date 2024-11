Alfredo Aglietti dovrebbe aver chiuso nella notte contro l'Alessandria la sua esperienza da allenatore della Reggina. dovrebbe aver chiuso nella notte contro l'Alessandria la sua esperienza da allenatore della Reggina. Troppo pesante il 4-0 ricevuto , un'involuzione senza apparente fine per gli amaranto, un contesto di depressione generale che inizia a far seriamente paura.

Per l'ex Chievo dovrebbe essere addio, in pole per sostituirlo c'è Mimmo Toscano. Occhio anche al nome di Davide Dionigi, cercato anche dal Cosenza nella scorsa settimana. Dionigi, però, ha un contratto ancora in essere con il Brescia, così come Toscano lo ha ancora attivo proprio con la Reggina.

Seguiranno aggiornamenti.