L'allenatore amaranto ha presentato la partita del Del Duca: «Siamo stati preoccupati per Ménez. Santander non sta benissimo, valutiamo domani»

Vigilia di Natale e antivigilia di Ascoli-Reggina. A due giorni dal Boxing Day, che chiuderà il 2022 della Serie BKT, Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, presentando il match del Del Duca. «La partita con l'Inter è stata l'ennesima dimostrazione di cos'è questo gruppo.

Sembra sempre che chi giochi sia titolare, sono stati giorni belli. Ci siamo goduti una grande partita, adesso dobbiamo chiudere il girone di andata nel modo giusto che sarebbe il coronamento di cinque mesi complicati ma fantastici. Sono super contento»

L'avversario

«L'Ascoli ha un'ottima tifoseria. Hanno cambiato poco, l'anno scorso hanno fatto bene, sarà una partita difficil: ci sono buoni giocatori e una buona guida tecnica. Ha cinque difensori, tre fortissimi fisicamente, è complicato affrontarli».

Santander

«Santander purtroppo ha avuto dei guai fisici, anche oggi c'è stato un suo piccolo risentimento leggero. Pensiamo a far bene in questa gara e poi vedremo»

Ménez ok

«Ménez ci ha un po' spaventato, a fatto qualche giorno a parte e abbiamo preferito non rischiarlo con l'Inter. Valuteremo lui, così come Santander e Gori, e capiremo chi sarà titolare. Comunque è disponibile. Sono molto contento di Rivas, penso che con il Bari sia stato il migliore in campo».

Il mercato

«Chiedere rinforzi in questo momento sarebbe ingiusto, devo tantissimo, anzi dobbiamo, a questi ragazzi, ci stanno facendo vivere un giorno. Non ho parlato col direttore Taibi, ne nessun altro. Poi dopo Ascoli vedremo, penso che la nostra proprietà abbia già fatto tanto. Vedremo anche se qualcuno non se la sentirà più di lottare per il posto, ma finora nessuno lo ha manifestato».