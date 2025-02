Il tecnico della Reggina, Brunello Trtocini, ha analizzato la settimana di preparazione in vista della sfida contro l'Enna, sottolineando la reazione positiva del gruppo dopo la vittoria contro il Licata.

Nonostante la sconfitta con il Siracusa, difficile da digerire, la voglia di riscatto di Trocini non è venuta meno. Il tecnico ha continuato a focalizzarsi sul miglioramento della squadra, affrontando principalmente gli aspetti psicologici e motivazionali.

«La settimana scorsa è stata difficile, ma ora siamo concentrati solo sul campo e sulla vittoria», ha spiegato mister Trocini, evidenziando l'importanza di un lavoro mentale dopo la battuta d'arresto contro il Siracusa.

«Questa settimana ci siamo dedicati in modo più deciso al lavoro tecnico, mentre la scorsa c'erano altre priorità. I ragazzi hanno risposto con grande impegno e siamo consapevoli dell’importanza di mantenere alta la concentrazione», ha aggiunto.

Un altro tema toccato da Trocini sono state le scelte tattiche e le convocazioni. «Ci sono decisioni che vanno prese e rispettate. Ogni settimana, in base a ciò che vediamo in allenamento, dobbiamo fare delle scelte. È sempre complicato escludere qualcuno, ma sono decisioni necessarie per il bene del gruppo», ha chiarito il tecnico.

Per quanto riguarda la composizione della squadra, ha confermato che le sue scelte non sono definitive: «Chi non viene convocato non è fuori dal progetto. Le scelte si basano sul lavoro settimanale e vengono fatte di conseguenza». Riguardo agli infortuni, Trocini ha fatto sapere che Grillo e Forciniti, dopo pochi giorni di allenamento con la squadra, saranno pronti già dalla prossima settimana.

Il mister ha poi parlato del rinnovo di Marcel Perri, definendo questa decisione una mossa strategica per il futuro della Reggina. «Marcel è un giocatore in forte crescita e ha un futuro promettente. Il suo rinnovo è stato un passo giusto per noi», ha dichiarato Trocini.

Guardando alle ultime dieci giornate di campionato, il tecnico ha espresso ottimismo nonostante le difficoltà in classifica: «Non mi è mai capitato di rincorrere in questo modo, ma siamo determinati a crederci fino alla fine. Il calcio non è una scienza esatta, ma dobbiamo continuare a lavorare e a combattere», ha concluso mister Trocini.

Infine, l’allenatore della Reggina ha commentato positivamente la risoluzione dei problemi societari dell'Akragas, sottolineando l'importanza di un campionato equilibrato e competitivo: «Sono felice che abbiano risolto le loro problematiche. La competitività del campionato passa anche da questi aspetti». Il mister ha ribadito che la Reggina non si arrenderà mai e, nonostante le difficoltà, la squadra è pronta a combattere fino all'ultimo respiro. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione per affrontare le ultime dieci giornate con la giusta energia e lottare sempre per ottenere il massimo risultato.