Alla vigilia del confronto con la Vibonese, mister Trocini ha tenuto una conferenza stampa in cui ha evidenziato l'importanza di non abbassare la guardia in un campionato difficile. Parole di fiducia per la sua squadra, sempre più consapevole della sua forza, e uno sguardo positivo sul percorso che resta da affrontare. La preparazione atletica, l’organizzazione dell’avversario e il ruolo decisivo dei tifosi sono temi trattati con attenzione.

«Mai dare nulla per scontato»

«Questo campionato ci insegna a non dare nulla per scontato, ogni partita porta con sé una nuova sfida», ha esordito mister Trocini durante la conferenza stampa prepartita. Il tecnico della Reggina ha espresso la sua determinazione nell’affrontare il prossimo impegno contro la Vibonese, una squadra che, sebbene considerata un avversario difficile, non spaventa i suoi uomini. «Domenica ci aspetta una sfida complicata. La Vibonese è una squadra forte e organizzata, ma dobbiamo approcciare il match nel modo giusto, senza mai abbassare la guardia. La nostra mentalità deve essere chiara: dobbiamo dare il massimo, sempre», ha dichiarato Trocini.

«È il momento decisivo della stagione»

Il mister ha anche parlato della condizione fisica della squadra, ribadendo che i suoi uomini sono in ottima forma, grazie a una gestione attenta degli allenamenti. «La squadra pedala forte e io cerco di modulare i carichi di lavoro, evitando rischi eccessivi, perché siamo in un momento decisivo della stagione», ha spiegato. Un focus particolare è stato dato anche alla preparazione psicologica, con Trocini che ha sottolineato come le partite disputate su terreni difficili come quelli di Sambiase e Paternò siano state affrontate con il giusto spirito di sacrificio. «A livello estetico è difficile fare partite di qualità su certi campi, ma i ragazzi stanno mostrando grande voglia di vincere e non mollare mai. Questo atteggiamento è fondamentale in questo momento cruciale della stagione».

In merito agli ipponiani, il tecnico ha elogiato la solidità dell’avversario e ha avvertito i suoi: «La Vibonese è una squadra che gioca a viso aperto, e noi dovremo essere molto attenti e pronti a sfruttare ogni occasione che ci verrà concessa».

Trocini ha poi fatto un accenno alla condizione meteorologica, rassicurando che non ci sono timori per eventuali difficoltà dovute al maltempo: «Il Granillo è uno stadio ben attrezzato per affrontare anche la pioggia, grazie a un drenaggio eccellente, quindi non penso che le condizioni meteo possano incidere sulla partita».

«Dobbiamo solo vincere, vincere sempre e basta»

Un altro tema importante emerso durante la conferenza è stato quello relativo a De Felice, il giocatore che ha trovato poco spazio a causa di un lungo periodo di inattività. Tuttavia, Trocini non ha dubbi sulle sue potenzialità: «De Felice è un giocatore che ha grandi colpi, e noi li vediamo ogni giorno in allenamento. Sono sicuro che darà un contributo fondamentale nel prosieguo della stagione».

Infine, il mister ha concluso con parole di grande fiducia nei confronti della sua squadra: «Dobbiamo solo vincere, vincere sempre e basta. L’atteggiamento visto domenica contro il Sambiase, quando ci siamo buttati tutti in avanti negli ultimi minuti per cercare il gol della vittoria, dimostra la nostra fame di successi. La Reggina è cresciuta molto, siamo consapevoli delle nostre forze e pronti a dare tutto. I tifosi, che domenica ci hanno spinto con il cuore, se lo meritano».

Con un approccio determinato e la consapevolezza dei propri mezzi, la Reggina si prepara a un’altra battaglia fondamentale contro la Vibonese. Mister Trocini ha tracciato una linea chiara: vincere sempre, senza mai sottovalutare l’avversario. Il cammino verso la vittoria continua, con una squadra che sa di poter contare su un pubblico che non smette mai di credere in loro.