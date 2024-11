Quarto ko consecutivo. I tifosi se la prendono con Foti ed oggi rescinde Di Michele

REGGIO CALABRIA - Il ritorno al lavoro per la Reggina porta con se’ tutte le amarezze dell’ultimo weekend da paura.

La sconfitta interna col Benevento, la quarta consecutiva, ha messo nuovamente in luce i limiti di una squadra che dopo il cambio nella guida tecnica, sembra aver smarrito anche quel briciolo di ordine tattico che pure era riuscita a mettere in mostra nelle precedenti partite.



Quello amaranto è un gruppo giovane a cui manca come il pane una figura carismatica in grado di prendere in mano la squadra nei momenti di difficoltà. Fallita anche l'idea iniziale di affidarsi a gente d'esperienza come David Di Michele che, non a caso, oggi rescinderà il contratto che lo lega alla Reggina. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Lillo Foti nella lunga e animata conferenza stampa del dopo Benevento. In sala stampa il numero uno della società amaranto ha anche chiesto a gran voce sostegno e incoraggiamento per i giovani calciatori, ammettendo tuttavia la necessità di intervenire a gennaio con almeno tre o quattro ritocchi.