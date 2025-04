La Reggina supera un’ostica Nissa in una sfida fondamentale per il destino del girone I del campionato di Serie D. I siciliani, a caccia di punti playoff, hanno dato battaglia, ma gli amaranto hanno risposto con determinazione e qualità. Decidono la doppietta di Ragusa e Renelus: finale 3 a 1. Il Siracusa, spettatore interessato, ora sente il fiato sul collo: il campionato è ufficialmente riaperto.



Primo tempo: una Reggina aggressiva parte forte, poi la Nissa cresce

9’ La Reggina parte con il piede sull’acceleratore e trova subito il vantaggio: Barranco pennella un cross dalla destra, Ragusa si inserisce con i tempi giusti e incrocia di prima intenzione. Nulla da fare per Elezej: 1-0 amaranto e Granillo in festa.



22’ La Nissa risponde su calcio piazzato: punizione tagliata e colpo di testa di Diaz che mette in mezzo un pallone insidioso. La difesa della Reggina si salva, ma che brivido.



35’ Ancora Nissa pericolosa: Agnello si coordina da fuori area e calcia con forza. Lagonigro è attento e respinge un tiro che poteva fare molto male.



39’ Occasione clamorosa per la Reggina: Ragusa, servito bene in area, calcia di potenza ma colpisce in pieno volto il portiere avversario. Grande occasione per il raddoppio sprecata.

Secondo tempo: la Reggina chiude i conti e tiene vivo il sogno

1’ Barranco lotta e si libera con forza, entra in area e calcia, ma il tiro è troppo angolato. Ottima iniziativa personale del numero 9 amaranto.

2’ Barillà ispira Grillo che entra in area e prova la conclusione: alta e debole, nessun problema per Elezej.

10’ Porcino pennella un cross perfetto per Perri, che però non riesce a indirizzare bene di testa. Occasione sfumata.

12’ Ragusa chiude (momentaneamente) il match con un destro rasoterra dal limite dell’area: angolatissimo, imprendibile. Azione perfetta, gol d’autore dell’11 amaranto.

28’ La Nissa accorcia con Bieto: sugli sviluppi di un corner, il difensore salta più in alto di tutti e infila di testa alle spalle di Martinez.

36’ Azione ben costruita dalla Reggina: Laaribi serve Renelus, che punta l’uomo, rientra e calcia. Elezej si oppone con reattività.

38’ Urso ci prova dalla distanza: buona conclusione, respinta del portiere ospite.

42’ Renelus chiude definitivamente la gara: contropiede fulmineo orchestrato da De Felice, che serve il francese con precisione chirurgica. Renelus è freddo e infila la porta con classe. Gran gol, Granillo in festa.

Il tabellino

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Vesprini (6’ st Perri) , Girasole, Capomaggio, Ndoye; Barillà (44’ st Forciniti), Laaribi, Porcino; Grillo (18’ Urso), Barranco (32’ st Renelus), Ragusa (26’ st De Felice). A disposizione: Lazar, Urso, Dall’Oglio, Forciniti; Curiale, Ingegneri, De Felice, Renelus, Perri. All. Ginobili

NISSA (4-3-1-2): Elezej; Natale, Bruno, Bieto, Loza; Agnello, Maltese (32’ st Pagano), Tumminelli (13’ st Bonanno); Rotulo; Diaz, Semenzin. A disposizione: Chimenti, Barrera, Pagano, Bonanno, Samake, Dalloro, Sclafani, Neri, Zarrillo. All. Campanella

ARBITRO: Giacomo Pasquetto di Crema

ASSISTENTI: Edoardo Monelli di Busto Arsizio, Angelo Macchia di Moliterno

MARCATORI: 9’ Ragusa pt (REG), 12’ st Ragusa (REG), Bieto (NIS), Renelus (REG)

AMMONITI: Ndoye (REG); Maltese (NIS), Capomaggio (REG), Barillà (REG), Bruno (NIS), Girasole (REG)

RECUPERO: 1’ pt

SPETTATORI: 4.253 di cui 332 ospiti.