La Reggina e le scadenze federali. Nella giornata di ieri è emerso il mancato pagamento dei contributi INPS e delle ricevute IRPEF. Nella puntata odierna di Buongiorno Reggina in onda sul canale ufficiale del club, il Direttore Generale Vincenzo Iiriti è intervenuto per spiegare la situazione: «Ho sentito e letto cose ignobili e vergognose, con un Presidente in lotta per la vita. Da lunedi sera, dopo il malore del presidente ci siamo messi in moto per cercare di risolvere il problema. Non si tratta di una questione economica ma giuridica. Siamo di fronte ad una situazione oggettiva, dal momento che il presidente è amministratore unico della Reggina srl ed anche delle sue società quindi unico soggetto che può disporre di qualsiasi operazione bancaria».

Procedura

«Abbiamo contattato le istituzioni che hanno avuto grande sensibilità nei confronti della nostra società, attivando una procedura formale per la proroga e non appena Luca Gallo sarà operativo, provvederemo immediatamente al pagamento. Siamo molto fiduciosi che si possa evitare qualsiasi tipo di deferimento quindi la penalizzazione. Avrebbe risolto tutto se non ci fossero stati tutti questi eventi negativi, il Presidente alla vigilia di due partite così importanti aveva voluto tranquillizzare i giocatori pagando gli stipendi. Da avvocato vi informo che il codice civile prenda in considerazione l’impossibilità oggettiva, ovvero la causa di forza maggiore. Vogliamo traslare questo aspetto al codice sportivo, c’è la sicurezza che le nostre argomentazioni verranno prese in considerazione».