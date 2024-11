Felice Saladini prende nuovamente la parola e lo fa attraverso una nota stampa con la quale tuona contro i giornali che ancora accostano il suo nome alla Reggina. Scrive l'imprenditore di Lamezia Terme ed ex patron amaranto: «Sono gravi, false e calunniose alcune affermazioni riportate nelle ultime ore sulla stampa. Non c'è alcuna identificazione tra la mia persona e Manuele Ilari; non ho mai dato disponibilità a riprendere le quote del Club, né per il presente né per il futuro».

Porte chiuse, dunque, da parte di Saladini alla possibilità che la società ritorni in suo possesso, al netto di una sentenza sfavorevole al Consiglio di Stato che attiverebbe la clausola rescissoria nel contratto di vendita stipulato con Ilari.

L'ex patron ha poi aggiunto: «Ogni affermazione non rispondente al vero sarà perseguita legalmente per tutelare la verità, la mia integrità personale ed imprenditoriale ed il gruppo societario che rappresento».